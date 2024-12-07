Маркета Давидова: «Я почти забыла, каково это – попасть на подиум. Думала, что буду на 10-м месте или около того»
Маркета Давидова заявила после победы на Кубке мира, что почти забыла о подиумах.
Сегодня чешская биатлонистка выиграла спринт на этапе в Контиолахти. Последний раз она попадала в топ-3 на Кубке мира в декабре 2022 года.
«Это невероятно. Думаю, прошло около двух лет с тех пор, как я была на пьедестале – я почти забыла, каково это. Это действительно приятно, и я очень рада.
Не следила [за результатами участниц]. Знала, что все лучшие спортсменки в итоге окажутся выше. А я думала, что буду, вероятно, на 10-м месте или около того», – сказала Давидова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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