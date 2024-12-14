Йоханнес Бо о сборной Норвегии: «Сейчас мы не думаем много о спортсменах из других стран, а больше озабочены тем, как обойти друг друга»

Норвежские биатлонисты высказались о конкуренции за место в основной сборной.

Накануне 23-летний Мартин Улдал занял седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«В наши дни быть биатлонистом из Норвегии – это сумасшедшая борьба за попадание в команду. Элитная сборная – это лучшая сборная мира, без сомнения. Но за кулисами происходит много тяжелой работы.

Те из нас, кто выступает на Кубке IBU и добирается до Кубка мира, привыкли «висеть на волоске» в каждой гонке. И это продолжается год за годом. Не похоже, что это скоро закончится», – сказал Стремсхайм .

«То, что я не в элитной команде, меня не очень беспокоит. Но, конечно, я хочу сохранить свое место на Кубке мира.

Стоит ли волноваться членам элитной сборной? Они всегда должны быть начеку. У нас высокий уровень – как у меня и Мартина Улдала, так и у других норвежцев, которые сейчас бегают на Кубке IBU», – отметил Вебьорн Сорум .

«Да, мы можем волноваться, но Сорум теперь тоже в основе. Так что, думаю, ему следует опасаться своих товарищей по резервной сборной, которые уже на подходе.

На сегодняшний день мы не думаем много о спортсменах из других стран, а больше озабочены тем, как обойти друг друга. Мы также думаем о том, как показать высокий результат, чтобы не только войти в эстафетную четверку, но и просто-напросто выжить как норвежский биатлонист.

Будет хорошо, когда будет отобрана команда из шести человек, и мы сможем спокойно сидеть за обеденным столом», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо .

«Мне кажется, и я, и Йоханнес, показавшие сейчас хорошие результаты, можем чувствовать себя немного спокойнее, чем остальные. Но это правда, что мы косо смотрим друг на друга.

И внезапно появляется еще одна вещь – эстафета, за которую нам нужно сражаться друг с другом. Будет хорошо, когда закончится этот этап. К концу января отбор завершится, и можно будет думать только о результатах, а не цепляться за свое место в команде», – отметил Стурла Хольм Лагрейд .