Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й

Француз Эрик Перро возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Мужчины Зачет масс-стартов После 1 гонки из 5 1. Эрик Перро (Франция) – 90 2. Кентен Фийон -Майе (Франция) – 75 3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65 4. Данило Ритмюллер (Германия) – 55 5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 50 6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45 7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 41 8. Тарьей Бо (Норвегия) – 37 9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34 10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31 11. Юстус Штрелов (Германия) – 30 12. Антон Дудченко (Украина) – 29