Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Фийон-Майе – 2-й, Лагрейд – 3-й
Француз Эрик Перро возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Мужчины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки из 5
1. Эрик Перро (Франция) – 90
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 75
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65
4. Данило Ритмюллер (Германия) – 55
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 50
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45
7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 41
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 37
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31
11. Юстус Штрелов (Германия) – 30
12. Антон Дудченко (Украина) – 29
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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