71

⚡ Кубок мира. Минккинен выиграла спринт, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я

Финская биатлонистка Минккинен выиграла спринт на Кубке мира в Эстерсунде.

Финская биатлонистка Суви Минккинен победила в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Спринт

1. Суви Минккинен (Финляндия) – 20.11,9 (0)

2. Анна Магнуссон (Швеция) – 16,6 (0)

3. Осеан Мишлон (Франция) – 20,8 (0)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 29,5 (0)

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 44,5 (1)

6. Йоанна Якела (Польша) – 47,1 (0)

7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 49,5 (1)

8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 50,8 (1)

9. Элла Халварссон (Швеция) – 53,2 (0)

10. Лотте Ли (Бельгия) – 53,4 (0)

11. Лу Жанмонно (Франция) – 54,5 (1)...

15. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.00,5 (2)...

17. Доротея Вирер (Италия) – 1.02,3 (2)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
