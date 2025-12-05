⚡ Кубок мира. Минккинен выиграла спринт, Магнуссон – 2-я, Мишлон – 3-я
Финская биатлонистка Суви Минккинен победила в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Спринт
1. Суви Минккинен (Финляндия) – 20.11,9 (0)
2. Анна Магнуссон (Швеция) – 16,6 (0)
3. Осеан Мишлон (Франция) – 20,8 (0)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 29,5 (0)
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 44,5 (1)
6. Йоанна Якела (Польша) – 47,1 (0)
7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 49,5 (1)
8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 50,8 (1)
9. Элла Халварссон (Швеция) – 53,2 (0)
10. Лотте Ли (Бельгия) – 53,4 (0)
11. Лу Жанмонно (Франция) – 54,5 (1)...
15. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.00,5 (2)...
17. Доротея Вирер (Италия) – 1.02,3 (2)
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
