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Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

В Ижевске 12-15 декабря пройдут чемпионат России и третий этап КР по биатлону.

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Расписание трансляций

12 декабря, четверг

Индивидуальная гонка, мужчины

10:00

Индивидуальная гонка, женщины

13:00

14 декабря, суббота

Спринт, мужчины

10:00

Спринт, женщины

13:00

15 декабря, воскресенье

Гонка преследования, мужчины

10:00

Гонка преследования, женщины

13:00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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