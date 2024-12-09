Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
В Ижевске 12-15 декабря пройдут чемпионат России и третий этап КР по биатлону.
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Расписание трансляций
12 декабря, четверг
Индивидуальная гонка, мужчины
10:00
Индивидуальная гонка, женщины
13:00
14 декабря, суббота
Спринт, мужчины
10:00
Спринт, женщины
13:00
15 декабря, воскресенье
Гонка преследования, мужчины
10:00
Гонка преследования, женщины
13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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