Расписание трансляций чемпионата России и третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

В Ижевске 12-15 декабря пройдут чемпионат России и третий этап КР по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России / 3-й этап Кубка России «Ижевская винтовка» Расписание трансляций 12 декабря, четверг Индивидуальная гонка, мужчины 10:00 Индивидуальная гонка, женщины 13:00 14 декабря, суббота Спринт, мужчины 10:00 Спринт, женщины 13:00 15 декабря, воскресенье Гонка преследования, мужчины 10:00 Гонка преследования, женщины 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».