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Рустам Каюмов: «Не всегда все получается, в основном стрельба. Сегодня звезды сошлись»

Биатлонист Рустам Каюмов назвал тяжелой индивидуальную гонку на ЧР в Ижевске.

Каюмов занял третье место.

– Сколько гонок прошло, но это, наверное, самая тяжелая. Помимо того, что кат сегодня очень сложный, плюс мы до этого отбежали очень много гонок. Думаю, сегодня всем было тяжело, надо было справляться на рубеже, что видно у тех, кто впереди.

Все просто и понятно по трассе, сложно на ней заблудиться.

– Вспомните свой последний пьедестал.

– Раубичи, 7 января 2024 года.

– Почему вас нечасто видим на пьедестале?

– Не всегда все получается, в основном стрельба. Сегодня все звезды сошлись, так скажем. Все получилось, – сказал Каюмов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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чемпионат России
Рустам Каюмов
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