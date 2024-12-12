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Александр Логинов: «После перелома много нюансов, которые не позволяют пока показывать былой уровень»

Биатлонист Александр Логинов рассказал, как летняя травма влияет на его стрельбу.

В августе Логинов сломал руку на сборе в Сочи. Сегодня он выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в Ижевске.

– Хорошая гонка. Конечно, обидные ошибки на рубеже, но с моим уровнем стрелковой готовности сейчас пока, увы, это моя стрельба.

– Заметили, что для индивидуальной гонки вы слишком быстро стреляли.

– Я сейчас немного в тренировочном процессе стараюсь экспериментировать. Очень много пропустил, сейчас только‑только восстанавливаю стрелковые навыки. Понятно, что я столько лет стрелял, но после перелома все равно много нюансов, которые не позволяют пока показывать былой уровень, – сказал Логинов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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