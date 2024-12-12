Латыпов о пропуске индивидуальной гонки: «Нужно что‑то пропускать, потому что для организма это большой стресс»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, почему пропустил индивидуальную гонку на ЧР.

– Почему сегодня не участвуешь?

– Во‑первых, потому что достаточно много гонок. Нужно что‑то пропускать, потому что действительно для организма это большой стресс, около 15-16 гонок только за декабрь. Приняли решение именно эту гонку пропустить, а последующие бежать.

Второй момент: есть небольшое недомогание. С этим тоже связан пропуск такой большой гонки. Это длинная дистанция, так скажем, тяжелая. Остановились на спринте и гонке преследования, – сказал Латыпов.