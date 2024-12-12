Латыпов о пропуске индивидуальной гонки: «Нужно что‑то пропускать, потому что для организма это большой стресс»
Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, почему пропустил индивидуальную гонку на ЧР.
– Почему сегодня не участвуешь?
– Во‑первых, потому что достаточно много гонок. Нужно что‑то пропускать, потому что действительно для организма это большой стресс, около 15-16 гонок только за декабрь. Приняли решение именно эту гонку пропустить, а последующие бежать.
Второй момент: есть небольшое недомогание. С этим тоже связан пропуск такой большой гонки. Это длинная дистанция, так скажем, тяжелая. Остановились на спринте и гонке преследования, – сказал Латыпов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем