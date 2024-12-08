Тандревольд пропустит масс-старт в Контиолахти и этап в Хохфильцене. Ранее биатлонистка жаловалась на проблемы с сердцем

Ингрид Тандревольд пропустит следующие гонки Кубка мира из-за проблем с сердцем.

Норвежская биатлонистка сегодня не побежит масс-старт в Контиолахти. Ранее она жаловалась на нарушение сердечного ритма в ходе индивидуальной гонки и спринта – ей приходилось делать паузы при прохождении дистанции.

Также Тандревольд не выступит на этапе в Хохфильцене, который пройдет с 13 по 15 декабря. Сообщалось, что спортсменка проведет консультации с врачами.

Тандревольд 28 лет, она четырехкратная чемпионка мира в эстафетах.