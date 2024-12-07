Тандревольд остановилась на 30 секунд во время спринта на Кубке мира. У нее снова возникли проблемы с сердцем

Ингрид Тандревольд временно прервала гонку на Кубке мира из-за проблем с сердцем.

Сегодня норвежская биатлонистка заняла 32-е место в спринте на этапе в Контиолахти. После стрельбы лежа она остановилась у края трассы и только через 30 секунд продолжила гонку.

Ранее 28-летняя Тандревольд сообщала о проблемах с сердцем.

«Случилось то же самое, что и в прошлый раз. У меня возникают нарушения сердечного ритма, когда я стреляю лежа. При очень высоком пульсе нужно некоторое время, чтобы прийти в себя после стрельбы.

Признаю, сегодня я как никогда была близка к тому, чтобы сняться с гонки», – сказала четырехкратная чемпионка мира в эстафетах Тандревольд.