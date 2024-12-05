У Тандревольд возникли проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки: «Мне пришлось остановиться. Я потеряла много времени, но выбора не было»
Ингрид Ланмарк Тандревольд заняла 17-е место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти, допустив один промах.
«У меня были некоторые проблемы с сердцем на второй лежке. Стрелять стало сложно, и я потратила много времени. Это не прекратилось полностью после того, как я завершила стрельбу. Было трудно бежать на лыжах так быстро, как мне хотелось.
Сейчас все в порядке. Это быстро появляется и быстро проходит», – сказала Тандревольд.
Спортсменка рассказала, что в какой-то момент ей пришлось остановиться на трассе.
«Я пыталась использовать приемы, которым научилась, чтобы это прекратить, но сегодня они сработали не так хорошо, и мне пришлось остановиться. Я, очевидно, потеряла много времени, но у меня не было выбора», – добавила биатлонистка.
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