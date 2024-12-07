Даниил Серохвостов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Хантах
Биатлонист Даниил Серохвостов пропустит масс‑старт на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.
Об этом сообщила пресс‑служба Союза биатлонистов России, причины не уточняются.
Сегодня Серохвостов победил в гонке преследования. Также он возглавляет общий зачет Кубка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
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