Даниил Серохвостов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Хантах

Биатлонист Даниил Серохвостов пропустит масс‑старт на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщила пресс‑служба Союза биатлонистов России, причины не уточняются.

Сегодня Серохвостов победил в гонке преследования. Также он возглавляет общий зачет Кубка.