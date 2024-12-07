Артем Истомин: «Конечно, Серохвостов – уровень элиты мирового биатлона. Он работает над собой»
Второе место в гонке занял Никита Поршнев, третье – Антон Смольский.
– Не удивлен результатами. Я и говорил, что если Даниил в порядке, он и должен выигрывать 30 секунд у второго. Смольский не в своих кондициях сейчас. Поршнев грамотно прошел финишный круг и сделал себе задел для финиша.
– Серохвостов – уровень элиты мирового биатлона?
– Конечно, 100%. Даниил очень хорошо по скорости и стрельбе сегодня отработал. Он работает над собой.
Хотелось бы, чтобы Латыпов был где‑то рядом с Даниилом, но у него декабрь, как обычно, не совсем складывается. Будем надеяться, что результаты улучшатся к середине сезона, к главным стартам.
– Как Карим Халили себя чувствует? Увидим его в масс‑старте?
– Думаю, нет. У него пограничное предболезненное состояние. Лучше поберечься, так решили, – сказал тренер российских биатлонистов Артем Истомин.
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