Артем Истомин: «Конечно, Серохвостов – уровень элиты мирового биатлона. Он работает над собой»

Истомин заявил, что его не удивила победа Серохвостова в пасьюте на Кубке России.

Второе место в гонке занял Никита Поршнев, третье – Антон Смольский.

– Не удивлен результатами. Я и говорил, что если Даниил в порядке, он и должен выигрывать 30 секунд у второго. Смольский не в своих кондициях сейчас. Поршнев грамотно прошел финишный круг и сделал себе задел для финиша.

– Серохвостов – уровень элиты мирового биатлона?

– Конечно, 100%. Даниил очень хорошо по скорости и стрельбе сегодня отработал. Он работает над собой.

Хотелось бы, чтобы Латыпов был где‑то рядом с Даниилом, но у него декабрь, как обычно, не совсем складывается. Будем надеяться, что результаты улучшатся к середине сезона, к главным стартам.

– Как Карим Халили себя чувствует? Увидим его в масс‑старте?

– Думаю, нет. У него пограничное предболезненное состояние. Лучше поберечься, так решили, – сказал тренер российских биатлонистов Артем Истомин.