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Антон Смольский: «Серохвостов был силен и на рубеже, и на трассе. Сейчас он объективно сильнее и заслуженно одержал победу»

Антон Смольский заявил, что Серохвостов сейчас сильнее всех на Кубке России.

Даниил Серохвостов победил в гонке преследования на этапе в Ханты-Мансийске, Смольский занял третье место.

«Серохвостов был силен и на рубеже, и на трассе. Сейчас он объективно сильнее и заслуженно одержал победу. Уже на втором круге понял, что он будет убегать. Физически он превосходит нас всех. Я понял, что не смогу навязать ему конкуренцию.

Я не сказал бы, что в шикарной форме. Нормальное, рабочее состояние. Понимаю, что это не оптимальные кондиции», – сказал белорусский биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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сборная Беларуси
Антон Смольский
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logoДаниил Серохвостов
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