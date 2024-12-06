Серохвостов о промахах в спринте: «Помешали скользкие ковры. Ноги скользил, был большой мандраж. Стрелялось очень тяжело»
Даниил Серохвостов объяснил ошибки в стрельбе в спринте на Кубке России.
Серохвостов финишировал в гонке третьим, допустив два промаха.
«Очень рад, что мне досталась эта желто-красная майка. Я просто бежал и наслаждался этой гонкой в ней. Надеюсь, завтра тоже выйду в желтой.
Я, когда финишировал, уже видел, что не выиграл и особо ни о чем не думал. Потому что там только был Эдик (Латыпов), я понимал, что останусь в тройке. А завтра будет такой мини масс-старт. Я первый круг завтра так начну, чтобы парни сдохли.
Промахи? Помешали скользкие ковры. Я пришел, ноги скользили, я слишком напряг ноги, был большой мандраж. Стрелялось очень тяжело, неуверенно, поэтому я намазал», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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