Даниил Серохвостов: «Не собираюсь бегать Кубок России полностью»

Даниил Серохвостов заявил, что не планирует бороться за общий зачет Кубка России.

Биатлонист возглавил зачет после победы в спринте на первом этапе в Ханты-Мансийске.

– Какой у тебя план на сезон?

– Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) и февральские старты. МЛКБ уже прошел.

– То есть ты не собираешься бороться за общий зачет Кубка Содружества, Кубка России?

– Общий зачет Кубка Содружества у меня вылетел, потому что я летом не бегал. Потому что зачем‑то летние соревнования включили в общие.

– Сколько еще будет этапов: четыре‑пять?

– Я до масс‑старта 17‑м шел. После масс‑старта я даже в десятку не попал. Я проигрываю столько очков, что, если даже все гонки выиграю, я не буду первым.

Кубок России я бегать не собираюсь весь полностью. Поэтому только если за Кубок СБР бороться и все, – сказал Серохвостов .