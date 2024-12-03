Даниил Серохвостов: «Не собираюсь бегать Кубок России полностью»
Даниил Серохвостов заявил, что не планирует бороться за общий зачет Кубка России.
Биатлонист возглавил зачет после победы в спринте на первом этапе в Ханты-Мансийске.
– Какой у тебя план на сезон?
– Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) и февральские старты. МЛКБ уже прошел.
– То есть ты не собираешься бороться за общий зачет Кубка Содружества, Кубка России?
– Общий зачет Кубка Содружества у меня вылетел, потому что я летом не бегал. Потому что зачем‑то летние соревнования включили в общие.
– Сколько еще будет этапов: четыре‑пять?
– Я до масс‑старта 17‑м шел. После масс‑старта я даже в десятку не попал. Я проигрываю столько очков, что, если даже все гонки выиграю, я не буду первым.
Кубок России я бегать не собираюсь весь полностью. Поэтому только если за Кубок СБР бороться и все, – сказал Серохвостов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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