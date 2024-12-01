Фабьен Клод: «Норвежцы – наши лучшие соперники. В прошлом году у них было больше возможностей для побед, этой зимой, надеюсь, мы вернемся на высокий уровень»
Сборная Франции в составе Фабьена Клода, Кентена Фийон-Майе, Эрика Перро и Эмильена Жаклена победила на этапе Кубка мира в Контиолахти. В стрельбе французы допустили лишь два промаха. Вторыми финишировали норвежские биатлонисты.
«Норвежцы – наши лучшие соперники. В прошлом году у них было больше возможностей для побед, этой зимой, я надеюсь, мы вернемся на высокий уровень.
Сегодня всю гонку мы вели. Это отличный задел на будущее, теперь мы должны показывать и индивидуальные результаты, которых от нас ожидают.
Конечно, хотелось отстреляться на ноль всей командой. В нашем виде спорта нет мировых рекордов, но сегодня у нас была возможность войти в историю. С нетерпением ждем следующей эстафеты, чтобы попытаться превзойти сегодняшний результат», – сказал Клод.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий