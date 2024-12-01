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Фабьен Клод: «Норвежцы – наши лучшие соперники. В прошлом году у них было больше возможностей для побед, этой зимой, надеюсь, мы вернемся на высокий уровень»

Французский биатлонист Фабьен Клод высказался о соперничестве с норвежцами.

Сборная Франции в составе Фабьена Клода, Кентена Фийон-Майе, Эрика Перро и Эмильена Жаклена победила на этапе Кубка мира в Контиолахти. В стрельбе французы допустили лишь два промаха. Вторыми финишировали норвежские биатлонисты. 

«Норвежцы – наши лучшие соперники. В прошлом году у них было больше возможностей для побед, этой зимой, я надеюсь, мы вернемся на высокий уровень. 

Сегодня всю гонку мы вели. Это отличный задел на будущее, теперь мы должны показывать и индивидуальные результаты, которых от нас ожидают. 

Конечно, хотелось отстреляться на ноль всей командой. В нашем виде спорта нет мировых рекордов, но сегодня у нас была возможность войти в историю. С нетерпением ждем следующей эстафеты, чтобы попытаться превзойти сегодняшний результат», – сказал Клод.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
logoКонтиолахти
logoФабьен Клод
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции
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