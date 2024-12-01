Эрик Перро: «Немного жаль, что не мы смогли отстрелять без промахов 40 из 40, но это придирки: мы все перфекционисты и хотим творить историю»
Француз Эрик Перро высказался о победе в эстафете на первом этапе Кубка мира.
Сборная Франции в составе Фабьена Клода, Кентена Фийон-Майе, Эрика Перро и Эмильена Жаклена победила на этапе Кубка мира в Контиолахти. В стрельбе французы допустили лишь два промаха.
«Сегодня в гонке мы были хороши, мы чувствовали силу, единство и были просто готовы хорошо выступить. Нам это удалось.
Я доволен летней подготовкой – я много работал над ходом и стрельбой и чувствую, что это дало результат.
Да, немного жаль, что не мы смогли отстрелять без промахов 40 из 40, но это придирки: мы все перфекционисты и хотим творить историю», – сказал Перро.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
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