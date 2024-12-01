Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Понсилуома, Джакомель и Фабьен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшее общее время хода
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Фабьен Клод (Франция) – 19.33,7
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 9,6
3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 26,1
4. Миха Довжан (Словения) – 34,2
5. Кэмпбелл Райт (США) – 40,0
6. Давид Цобель (Германия) – 41,1
2-й этап
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 19.32,9
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,8
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 26,6
4. Йоханнес Кюн (Германия) – 29,1
5. Симон Эдер (Австрия) – 30,4
6. Максим Жермен (США) – 31,0
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,6
8. Йеспер Нелин (Швеция) – 34,0
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 19.45,1
2. Эрик Перро (Франция) – 3,6
3. Теро Сеппяля (Финляндия) – 24,8
4. Филипп Наврат (Германия) – 29,0
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 33,1
6. Антон Дудченко (Украина) – 43,1
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18.42,2
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 32,1
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.11,0
4. Филипп Хорн (Германия) – 1.15,2
5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.16,2
6. Шон Доэрти (США) – 1.25,6...
11. Лукас Хофер (Италия) – 2.32,0
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:10.40,2
2. Норвегия – 23,3
3. Швеция – 31,9
4. Германия – 1.09,1
5. США – 1.42,0
6. Швейцария – 1.57,8
7. Италия – 2.17,7
8. Украина – 2.27,1
9. Финляндия – 2.58,3
10. Австрия – 3.07,8
Скорострельность
1. Финляндия – 3.44,9 (0+4)
2. Франция – 3.47,3 (0+2)
3. Норвегия – 3.56,8 (0+3)
4. Словения – 4.12,4 (0+7)
5. Австрия – 4.15,1 (0+7)
6. Украина – 4.21,4 (1+8)
7. Германия – 4.31,2 (1+9)
8. Польша – 4.44,5 (0+8)
9. Швеция – 4.57,9 (0+10)
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