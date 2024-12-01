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Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Понсилуома, Джакомель и Фабьен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшее общее время хода

Сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Фабьен Клод (Франция) – 19.33,7

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 9,6

3. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 26,1

4. Миха Довжан (Словения) – 34,2

5. Кэмпбелл Райт (США) – 40,0

6. Давид Цобель (Германия) – 41,1

2-й этап

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 19.32,9

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,8

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 26,6

4. Йоханнес Кюн (Германия) – 29,1

5. Симон Эдер (Австрия) – 30,4

6. Максим Жермен (США) – 31,0

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,6

8. Йеспер Нелин (Швеция) – 34,0

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 19.45,1

2. Эрик Перро (Франция) – 3,6

3. Теро Сеппяля (Финляндия) – 24,8

4. Филипп Наврат (Германия) – 29,0

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 33,1

6. Антон Дудченко (Украина) – 43,1

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 18.42,2

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 32,1

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.11,0

4. Филипп Хорн (Германия) – 1.15,2

5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.16,2

6. Шон Доэрти (США) – 1.25,6...

11. Лукас Хофер (Италия) – 2.32,0

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:10.40,2

2. Норвегия – 23,3

3. Швеция – 31,9

4. Германия – 1.09,1

5. США – 1.42,0

6. Швейцария – 1.57,8

7. Италия – 2.17,7

8. Украина – 2.27,1

9. Финляндия – 2.58,3

10. Австрия – 3.07,8

Скорострельность

1. Финляндия – 3.44,9 (0+4)

2. Франция – 3.47,3 (0+2)

3. Норвегия – 3.56,8 (0+3)

4. Словения – 4.12,4 (0+7)

5. Австрия – 4.15,1 (0+7)

6. Украина – 4.21,4 (1+8)

7. Германия – 4.31,2 (1+9)

8. Польша – 4.44,5 (0+8)

9. Швеция – 4.57,9 (0+10)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
эстафета
Давид Цобель
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logoТоммазо Джакомель
Максим Жермен
logoЙеспер Нелин
logoМиха Довжан
logoЙоханнес Кюн
logoТарьей Бо
logoсборная Австрии
logoФабьен Клод
logoсборная Италии по биатлону
logoСебастьян Штальдер
logoКэмпбелл Райт
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoсборная Швейцарии
logoСимон Эдер
logoсборная Украины
logoсборная Словении
logoКентен Фийон-Майе
logoДмитрий Пидручный
logoМартин Понсилуома
logoТеро Сеппяля
Эндре Стремсхайм
logoАнтон Дудченко
logoФилипп Наврат
logoЭрик Перро
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoЛукас Хофер
logoЙоханнес Бо
Шон Доэрти
logoФилипп Хорн
Никлас Хартвег
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