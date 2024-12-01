Мужская сборная Норвегии впервые с января 2022 года проиграла эстафету на Кубке мира
Норвегия впервые с января 2022 года проиграла мужскую эстафету на Кубке мира.
Сегодня норвежцы Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Эндре Стремсхайм и Йоханнес Бо заняли второе место на этапе Кубка мира в Контиолахти, победу одержала сборная Франции.
Последний раз мужская сборная Норвегии на Кубке мира проигрывала в эстафете 15 января 2022 года на Кубке мира в Рупольдинге – тогда золото взяли россияне.
На чемпионате мира в 2024 году в мужской эстафете победу одержала сборная Швеции, в 2023 – Франция. Норвежцы оба раза были вторыми.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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