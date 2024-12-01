Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я

Мужская сборная Франции лидирует в зачете эстафет на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет эстафет Мужчины 1. Франция – 90 2. Норвегия – 75 3. Швеция – 65 4. Германия – 55 5. Финляндия – 50 6. США – 45 7. Украина – 41 8. Швейцария – 37 9. Австрия – 34 10. Италия – 31