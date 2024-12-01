Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
Мужская сборная Франции лидирует в зачете эстафет на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет эстафет
Мужчины
1. Франция – 90
2. Норвегия – 75
3. Швеция – 65
4. Германия – 55
5. Финляндия – 50
6. США – 45
7. Украина – 41
8. Швейцария – 37
9. Австрия – 34
10. Италия – 31
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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