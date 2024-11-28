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Фестиваль Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси

Фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси.

Об этом пишет газета Le Dauphine Libere.

Ежегодно с 2019-го город принимал соревнования с участием лыжников и биатлонистов, но теперь решил прекратить поддержку мероприятия.

Отмечается, что другие города еще могут быть заинтересованы в проведении фестиваля.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Le Dauphine
logoсборная Франции
Nordic Festival
logoМартен Фуркад
летний биатлон
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