Фестиваль Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси

Фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси.

Об этом пишет газета Le Dauphine Libere.

Ежегодно с 2019-го город принимал соревнования с участием лыжников и биатлонистов, но теперь решил прекратить поддержку мероприятия.

Отмечается, что другие города еще могут быть заинтересованы в проведении фестиваля.