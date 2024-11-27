Перро о лишении Устюгова золота Олимпиады-2010: «Поздравляю Фуркада. Теперь его будет сложнее догнать»

Французский биатлонист Эрик Перро высказался о дисквалификации Евгения Устюгова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Устюгова на 4-летний допинг-бан – по делу об отклонениях в биологическом паспорте.

В частности, спортсмен лишится золота Олимпиады-2010 в масс-старте. Победителем признают француза Мартена Фуркада , на счету которого было уже пять побед на ОИ.

«Для меня это плохая новость, потому что теперь будет немного сложнее догнать его (Фуркада). На самом деле это шутка – он великий чемпион, и я очень обрадовался, когда прочитал новости в самолете.

Ему будет немного обидно, что он не получил медаль сразу, но это в любом случае еще одна награда в его копилке. Так что поздравляю его», – сказал чемпион мира в смешанной эстафете Перро , чьи слова из эфира L’Equipe цитирует Fondo Italia.

Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова