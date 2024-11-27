Перро о лишении Устюгова золота Олимпиады-2010: «Поздравляю Фуркада. Теперь его будет сложнее догнать»
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Устюгова на 4-летний допинг-бан – по делу об отклонениях в биологическом паспорте.
В частности, спортсмен лишится золота Олимпиады-2010 в масс-старте. Победителем признают француза Мартена Фуркада, на счету которого было уже пять побед на ОИ.
«Для меня это плохая новость, потому что теперь будет немного сложнее догнать его (Фуркада). На самом деле это шутка – он великий чемпион, и я очень обрадовался, когда прочитал новости в самолете.
Ему будет немного обидно, что он не получил медаль сразу, но это в любом случае еще одна награда в его копилке. Так что поздравляю его», – сказал чемпион мира в смешанной эстафете Перро, чьи слова из эфира L’Equipe цитирует Fondo Italia.
Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова
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