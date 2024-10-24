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Дмитрий Васильев: «Фуркад стал относительно лояльным к России последние пару лет. А до этого чего только не было, вел себя не по-джентльменски»

Васильев высказался об отношении Мартена Фуркада к российским спортсменам.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета Игр-2030, которые пройдут во Французских Альпах.

«Фуркад стал относительно лояльным к России последние пару лет. А до этого чего только не было. Вспомните, как он вместе с норвежскими стероидными братьями Бе накинулся на Логинова, руки не подавал. Вел себя не по-джентльменски, а сейчас, видимо, поумнел или даже повзрослел. Закончил карьеру, осознал, что был не прав.

Что касается должности главы оргкомитета Игр 2030 года, то если проводить аналогии со стройкой, это прораб. Есть хозяин стройки, который заказывает все, принимает решения, а есть исполнитель. От него ничего не зависит, он делает то, что ему говорят.

Да, Фуркад именитый спортсмен, его слово чего-то стоит, он может высказаться по каким-то политическим вопросам. Но решающего значения его мнение иметь не будет», — сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vseprosport
logoсборная Франции
logoМартен Фуркад
logoДмитрий Васильев
Олимпиада-2030
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