«В тени Фуркада мне было проще». Лучший биатлонист мира без норвежцев – как он мыслит

Эмильен Жаклен ворвался в биатлонный топ в сезоне-2019/20 – особенно запомнился победный финиш преследования против Йоханнеса Бо на чемпионате мира в Антхольце.

В тот же год завершил карьеру Мартен Фуркад. Казалось, что Жаклен может стать преемником легендарного товарища по команде, но дальше карьера Эмильена складывалась крайне неровно.

К 2024-му многие, наверное, списали его, но Жаклен реабилитировался и благодаря сильной последней трети сезона поднялся на 6-е место в Кубке мира, став лучшим из ненорвежцев.

Француз пришел в подкаст Extrarunde и рассказал, как потерял и снова нашел себя, об отношениях с Фуркадом и Бо и стремлении к самовыражению. Мы перевели самое интересное.

О выборе между биатлоном, лыжами и велоспортом

– Мне всегда нравилось заниматься биатлоном, но моей первой любовью был велоспорт. В 15 лет я сказал родителям, что хочу прекратить заниматься лыжами и биатлоном и посвятить себя велогонкам на 100%.

Дальше последовал год, который у меня не сложился. Я был плох на велосипеде. Выяснилось, что у меня был мононуклеоз. С одной стороны, я не хотел продолжать карьеру в биатлоне, но чувствовал, что это правильный путь, что это моя судьба. Я очень хотел стать велогонщиком, но велоспорт меня отверг.

В 17 лет я сказал себе: окей, продолжу в биатлоне. Это был не совсем очевидный выбор. Я был чемпионом Франции по лыжам, при этом стрелял не очень хорошо. Но стрельба мне нравилась, и я хотел доказать, что могу быть сильнее в этом аспекте, поэтому выбрал биатлон.

Об отношениях с Мартеном Фуркадом

– Первый раз я встретил Мартена, когда ему было 17 лет. Мой брат тренировался вместе с ним. Когда я стал выступать на Кубке мира, мне говорили: ты так близок с Мартеном, наверное, он дает тебе много советов. Я отвечал: да, конечно – но это была не совсем правда.

Он не тот человек, который дает много советов. Но я многое стал понимать благодаря ему, мы много разговаривали. В его тени мне было проще развиваться. Я был рад быть в одной команде с моим идолом и быть его другом.

Помню, один раз он попросил меня подвезти его в аэропорт. Наверное, это был первый год, когда я получил права, и я думал: о боже! Он уже к тому времени выиграл два или три Больших хрустальных глобуса.

Я спросил его: ну, ты же уверен, что выиграешь все и в этом году? Он ответил: да нет, ты знаешь, я чувствую стресс. Я бы не сказал, что он был неуверенным, но он был не таким, каким мы видим Мартена в гонках – хладнокровным, умеющим отключать все эмоции роботом.

В юности и я хотел быть таким, но в какой-то момент понял, что не такой же и должен идти своим путем. Но он всегда был примером для меня.

О победе на ЧМ-2020 в Антхольце и отношениях с Йоханнесом Бо

– Каждый раз, когда я финиширую с Йоханнесом, я уставший. Но я люблю атаковать, даже если у меня не так много энергии. Мне все равно, я хочу наслаждаться моментом.

Я помню последний круг в Антхольце. Мои мысли были такие: финишировать вторым – это отлично, меня это устраивает, привези меня на финиш вторым, Йоханнес. Поздравляю, спасибо, ты лучший.

Но в какой-то момент он пропустил меня. Мой мозг переключился: ты хочешь сыграть? Окей, сыграем. Это было безумие, у меня было так много адреналина. Я поймал флешбэки карьеры в велоспорте. Я следую инстинктам и провел гонку так, как если бы это была велогонка.

Йоханнес – добрейший человек. После финиша он просто поздравляет меня. Он не может не нравиться, он очень хороший парень. Он лучший пример для подражания для нас и для молодого поколения.

Мы много раз говорили друг с другом перед гонками, и я благодарен ему. Например, на Олимпиаде в Пекине я выступал плохо, это было тяжелое время для меня. Он был единственным спортсменом, пославшим мне сообщение типа: «Вперед, парень, продолжай бороться, ты сможешь».

Мы очень уважаем друг друга. Он считает, что я могу быть сильнее. Мне кажется, ему нравится наша битва и он хотел бы ее вернуть, чтобы было как с Мартеном ранее.

О завышенных ожиданиях публики и потере себя

– Одной из моих главных проблем после сезона-2019/20 было то, как люди смотрят на меня. Я выиграл два золота на ЧМ, взял Малый хрустальный глобус, и в тот же год Мартен Фуркад завершил карьеру.

Его последняя гонка в Контиолахти – одна из самых эмоциональных для меня. Мне повезло разделить этот момент с ним. Я финишировал третьим, но по эмоциям это было безумие.

И вот он завершил карьеру. А я молодой, у меня хорошие результаты. Когда я только дебютировал, всем было все равно, провалюсь я или выступлю хорошо. А когда завершил Мартен, началось: ты должен быть еще лучше! Видел, каким был Мартен? Ты должен быть таким же!

Я начал терять себя. Не делал все так, как нравится мне, потому что люди хотели, чтобы я был таким же, как Мартен.

На следующий год начались проблемы. Я иногда заваливал эстафеты, потому что чувствовал большую ответственность за команду. Результаты по-прежнему были хорошими, но все время хотелось большего. Я хотел только побеждать, потому что люди хотели, чтобы я побеждал. Но это не мой образ мыслей. Конечно, я хочу побеждать, но хочу делать это по-своему.

Мы приехали в Поклюку, и моей целью, естественно, было защитить титул чемпиона мира. Перед пасьютом я думал: зачем я уделяю так много внимания чужому мнению? Сделаю то, что хочу сам. Принимайте меня таким, какой я есть. И у меня получилась великолепная гонка, хотя я просто повторил то, что делаю на тренировках.

Возможно, быстрейшая стрельба в истории биатлона – та самая гонка от Жаклена

И все равно я продолжал слышать: так ему не стать олимпийским чемпионом, он должен измениться, он слишком рискует. Я прислушался и решил, что буду меняться, чтобы меня приняли. Это была самая большая ошибка в карьере, но с какой-то стороны я рад, что получил такой опыт, потому что вынес урок: если ты делаешь что-то без ощущения радости, нужно заняться чем-то другим.

После Поклюки я заметил, что многие спортсмены стали стрелять очень быстро. А моей целью было научиться стрелять не за 15 секунд, а за 30. Отчасти это сработало – я победил в Ле-Гран-Борнане, был в желтой майке в Оберхофе, но я был не очень счастлив.

О том, как вернулся на высокий уровень после кризисных лет

– В начале сезона у меня был настрой, как будто я впервые приехал на Кубок мира. Я не знал, на что я способен. Может, я займу 30-е место – окей, я это принимаю. Но я хотел вложить всю энергию в то, чтобы каждый день становиться лучше.

Это был мой путь в прошлом сезоне, и, возможно, этим сезоном я горжусь больше всего, потому что каждый день я выкладывался на максимум. Даже если была плохая гонка, я говорил себе: я знаю, что могу лучше, и я выступлю лучше в следующий раз.

В Осло и Северной Америке я чувствовал, что вернул уверенность и был в хорошей лыжной форме. В США и Канаде, возможно, все сложилось хорошо из-за того, что там меньше публики и СМИ, проще сосредоточиться на любимом деле.

Если я хочу стрелять быстро, я буду стрелять быстро, если хочу атаковать, буду делать это. Возможно, люди думают: этот парень сумасшедший, он был 20-м после первой стрельбы, а перед второй лидирует. А что такого? Нет никаких правил!

Конечно, если ты хочешь выиграть, это не лучший способ. Я согласен с этим. Но для меня это лучший способ наслаждаться гонкой и быть в итоге счастливым. Совсем идеально, если есть еще и результат.

Возможно, это причина, почему я не очень стабилен – желание получать удовольствие у меня сильнее, чем желание побеждать. Последнее у меня было в олимпийский сезон, когда я был в желтой майке в январе. Я был силен, но не очень счастлив.

Об Олимпиаде-2030 во Франции и планах после биатлона

– Конечно, я хотел бы там выступить. В 34 года ты все еще можешь хорошо стрелять и быстро бежать на лыжах, но, возможно, молодое поколение надерет мне задницу. А может, я захочу заниматься чем-то другим. Трудно предсказать, но, конечно, я держу домашние Игры в уме.

После карьеры я хотел бы занимать многими вещами. Я очень любопытный. Фотография для меня в первую очередь способ выразить себя через что-то помимо биатлона. Я люблю музыку, съемку видео, фотографию – я не хочу устанавливать какие-то границы в том, что буду делать после биатлона.

Сделать фотовыставку было настоящим стрессом. Я не фотограф, но хотел выразить себя и поделиться этим. Это первый раз с 15 лет, когда люди увидели меня не в роли биатлониста. Было здорово встретить так много людей. Конечно, кто-то просто хотел сделать селфи со мной и сказать «окей, пока», а на фотографии им было все равно, ха-ха.

Но было и противоположное: я видел людей, которые интересовались фотографиями как таковыми, они не знали меня как биатлониста. Для меня выставка стала чем-то вроде способа завершить плохой период, когда я выражался больше в фотографии, чем в биатлоне.

«Я вкладываю в гонки всю душу». Трогательный финиш биатлониста-чемпиона на последнем месте – по пути обнимался с тренерами и плакал

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Christophe Pallot/Agence Zoom; Joel Marklund, Kalle Parkkinen/Global Look Press