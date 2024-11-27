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Каминский о деле Устюгова: «Если спортсмен принимал запрещенные вещества, он должен понести наказание. Но не понимаю, насколько информации можно верить»

Юрий Каминский высказался о допинг-деле биатлониста Евгения Устюгова.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию Устюгова по делу о биологическом паспорте, и спортсмен лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 в Ванкувере.

«Пристально за этой историей не слежу, дела давно минувших дней, как говорится. Честно говоря, даже не знаю, что тут сказать. Весь вопрос в достоверности этих данных.

Если спортсмен действительно принимал запрещенные вещества, он должен понести наказание. Но в то же время не понимаю, насколько информации можно верить. Речь же идет о данных московской лаборатории, после той громкой истории появилось определенное недоверие.

Плюс в целом ситуация в мире сейчас такая, что нас явно хотят очернить, а не обелить. В любом случае есть органы, которые должны этим заниматься. Наверное, и СБР надо защищать спортсменов, есть юристы, которые могут за это взяться», – сказал тренер российских биатлонистов. 

Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЮрий Каминский
logoсборная России
logoЕвгений Устюгов
logoдопинг
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