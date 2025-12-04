Ирина Казакевич: «Есть вопросы к морозоустойчивости формы. Но в целом в этом году часть проблем решили»

Биатлонистка Казакевич: есть вопросы к морозоустойчивости формы.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о проблемах с качеством экипировки сборной.

– Есть вопросы по комбинезонам. Тем не менее мы сегодня стартуем в той форме, которую выдали. Были небольшие проблемы с пошивом, но нам прислали новые штаны переде стартом этапа. В такую погоду как сегодня, не вижу проблемы стартовать в этой форме.

– То есть у вас все в порядке и этой формой вы довольны?

– Именно на сегодняшнюю гонку – да. В такую погоду, как сейчас, можно стартовать. Как это будет в морозы, мы решать будем позже.

– Но вы не уверены в морозоустойчивости формы?

– Да, к этому есть вопросы, несомненно. А в целом в этом году часть проблем решили, – сказала Казакевич.