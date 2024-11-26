Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова

Евгений Устюгов из двукратного олимпийского чемпиона превратился в биатлониста без результатов. Затянувшееся допинг-разбирательство снова ударило по нему.

Вслед за эстафетной победой в Сочи-2014 его лишили золота масс-старта на Олимпиаде-2010. Почти 15 лет спустя…

Еще одно дело? Речь не о Сочи-2014

В делах против Устюгова легко запутаться, поэтому сразу отбросим то, которое затронуло Сочи-2014.

В ноябре 2018-го Международный союз биатлонистов (IBU) открыл расследование в отношении Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова. Тогда рассматривались образцы, которые биатлонисты сдавали в период с 2012 по 2015 год. Подкреплялось все это базой данных Московской лаборатории и докладом Ричарда Макларена.

В сентябре этого года после долгих разбирательств Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова. Как итог – Евгений забанен за применение оксандролона, а его результаты с 27 августа 2013-го и до конца карьеры (весна 2014-го) были аннулированы.

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Теперь настало время другого кейса с участием Устюгова. Вот хронология:

Весна-2018: французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на Григория Родченкова, что у Устюгова с 2010 года были аномальные показатели биологического паспорта. WADA начало расследование.

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Зима-2020: IBU открыл допинговое дело в отношении Устюгова (уже второе) – как раз насчет отклонений в данных биологического паспорта в период с января-2010 по февраль-2014.

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Осень-2020: антидопинговая панель CAS признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

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Осень-2020: Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS аннулировать его результаты с 2010-го по 2014-й.

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Зима-2023: Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил иск Устюгова, который пытался обжаловать правомерность рассмотрения апелляции в антидопинговой панели CAS на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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Осень-2024: CAS отклонил апелляцию Устюгова по делу о биологическом паспорте. Апелляционный отдел CAS поддержал выводы антидопинговой панели.

«Все результаты соревнований, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года и до его завершения карьеры в конце сезона-2013/2014, аннулируются, включая любые связанные с ним медали, очки и призы», – неутешительный отрывок из пресс-релиза Подразделения по обеспечению честности в биатлоне.

Теперь Устюгов может обратиться в Федеральный суд Швейцарии, но только если в его деле были допущены процессуальный ошибки.

Последствия: Шипулин и Чудов без медалей Игр, Фуркад – шестикратный чемпион

Пока медали всех турниров с учетом аннулирования результатов Устюгова не перераспределены. Это произойдет после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного совета МОК.

Но история допинговых дел Евгения позволяет предположить, что ничего не изменится. И последствия бана Устюгова будут очень масштабными.

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Чего лишится сам Устюгов?

● Золото Олимпиады-2010 в масс-старте

● Бронза Олимпиады-2010 в эстафете

● Серебро ЧМ-2011 в масс-старте

● Серебро ЧМ-2011 в эстафете

● Малый хрустальный глобус в масс-стартах сезона-2009/10

● Серебро Евро-2011 в индивидуальной гонке

● Медали этапов Кубка мира: 2 побед (эстафеты), 6 вторых мест (3 личные + 3 эстафеты), 6 третьих мест (3 личные + 3 эстафеты)

Кто еще пострадает?

● Антон Шипулин вслед за титулом Сочи-2014 потеряет бронзу Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011

● Иван Черезов потеряет бронзу Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011

● Максим Чудов потеряет бронзу Олимпиады-2010

● Максим Максимов потеряет серебро ЧМ-2011

Шипулин и Чудов таким образом лишатся всех своих наград на Олимпийских играх.

Кто в выигрыше?

● Мартен Фуркад получит золото масс-старта Игр-2010. И станет шестикратным олимпийским чемпионом. Больше побед на Олимпиадах только у Уле Эйнара Бьорндалена (8).

● Словак Павол Хурайт поменяет бронзу Ванкувера на серебро, а его медаль перейдет австрийцу Кристоффу Зуманну.

● Бронза ванкуверской эстафеты перейдет команде Швеции (Линдстрем, Бергман, Нильссон и Ферри).

● Лукас Хофер получит серебро ЧМ-2011 в масс-старте, Тарьей Бо – бронзу. Норвежец станет первым биатлонистом, завоевавшим 6 медалей в 6 гонках чемпионата мира.

● Эстафетное серебро того чемпионата мира перейдет Украине, бронза – Швеции.

● Серебро ЧЕ-2011 в индивидуалке – у Красимира Анева из Болгарии, бронза – у лидера команды Латвии Андрея Расторгуева.

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Устюгов провел на Кубке мира 5 полноценных сезонов, результаты четырех теперь аннулированы.

Победы на Кубке мира останутся при нем – пасьют 20 декабря 2009-го и спринт 9 января 2010-го. И это единственные топ-достижения, которые пока не вызывают сомнений.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Павел Бедняков, Илья Питалев, Евгений Тумашов