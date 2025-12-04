Виктория Метеля: «Отказываюсь бегать на следующих этапах в экипировке сборной, пока она не достигнет нормального качества»

Биатлонистка Метеля пожаловалась на качество экипировки сборной.

Российская биатлонистка Виктория Метеля заявила, что не будет бегать в экипировке сборной, пока она не достигнет нормального качества.

Накануне Метеля сообщила , что биатлонисты сборной России могут пропустить гонки Кубка Содружества из-за того, что их обязывают выступать в некачественной экипировке.

«Тренеры разослали нам в группу информацию, что организаторы решили нас допустить, но только при одном условии. Только тут мы можем бегать в своем, а на следующих этапах нам будут пошиты [комбинезоны] по нашим размерам.

Но дело не в размерах, а в качестве. Поэтому я также отказываюсь бегать на следующих этапах в этой экипировке, пока она не достигнет нормального качества», – сказала Метеля.