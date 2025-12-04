Бурундукова о проблемах с экипировкой: «Это продолжается из года в год. Форма приходит не по размеру, всегда что‑то не подходит»
Биатлонистка Бурундукова: проблемы с экипировкой длятся не первый год.
Российская биатлонистка Елизавета Бурундукова высказалась о проблемах с качеством экипировки сборной.
«Этой проблеме не первый год. Она была и с предыдущим производителем в первое время. Я помню, как приезжала на Кубок IBU и бегала в своих вещах.
Сейчас это все продолжается из года в год. Форма приходит не по размеру, всегда что‑то не подходит. В основном камнем преткновения становятся гоночные комбинезоны. То он не теплый, то растягивается, то еще что‑то. В этом году тоже были небольшие проблемы с фасоном. Но все эти проблемы решаемые. Некоторые спортсмены ходили, например, в ателье, чтобы перешивать», – сказала Бурундукова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости