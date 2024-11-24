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Анастасия Халили: «Не удавалось сохранить хладнокровие ни на одном рубеже. Очень аккуратно работала, боялась сделать выстрелы»

Анастасия Халили оценила второе место в масс-старте на Кубке Содружества.

«Я настраивалась на работу. Вчера было так, сегодня так – это все работа. Ее еще много предстоит, много стартов, я не унываю, на каждую гонку выхожу бороться. Рада результату, два штрафа – в принципе, неплохо.

Думаю, что мы с Солой сейчас в одинаковой форме. Уходя на финишный круг я понимала, что 15 секунд – нереально для меня с Аней, потому что мы в одни ноги бежим. Шла уже таким средним темпом, не пыталась догнать. Знала, что сзади большой запас, так что не стала выхолащиваться.

Мне не удавалось сохранить хладнокровие ни на одном рубеже. Я очень сегодня аккуратно работала, боялась сделать выстрелы. Работала с каждым выстрелом, очень долго стреляла – наверное, поэтому получилось отработать чисто. Надеюсь, с каждой гонкой будет появляться уверенность, и я буду показывать хорошую работу», – рассказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Сола
logoсборная Беларуси жен
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logoКубок Содружества
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