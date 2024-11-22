Дербушева после победы на Кубке Содружества: «Мне говорили время Резцовой и Смольской, поэтому в голове все мешалось. Цель была как можно быстрее пробежать до финиша»

Тамара Дербушева прокомментировала свою победу на этапе Кубке Содружества.

Сегодня биатлонистка выиграла спринт на этапе в Ханты-Мансийске. Второй стала Кристина Резцова (+5,7 секунды), третьей – Светлана Миронова (+6,0), четвертой – Динара Смольская (+12,0).

«Лыжи работали отлично, поэтому было достаточно комфортно поддерживать скорость. Тренеры гнали везде, по всей дистанции, поэтому было интересно.

Мне говорили время Кристины (Резцовой) и Динары Смольской, поэтому в голове все мешалось, а цель была как можно быстрее пробежать до финиша», – сказала Дербушева .