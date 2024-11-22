Кристина Резцова о 2-м месте на Кубке Содружества: «Рада, что моя скорость набирает обороты»
Кристина Резцова довольна вторым местом на Кубка Содружества по биатлону.
Сегодня Резцова финишировала второй в спринте на этапе в Ханты-Мансийске, уступив 5,7 секунды Тамаре Дербушевой. Обе спортсменки отстреляли без промахов.
«Рада, что моя скорость набирает обороты, потому что снег в Тюмени медленнее, чем здесь, и, когда приехала сюда, не почувствовала своей скорости.
Наверное, помогла эстафета на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Старалась сделать все возможное, но, к сожалению, сделала чуть меньше, чем Тамара (Дербушева). В целом я довольна гонкой», – сказала двукратный призер Олимпийских игр Резцова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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