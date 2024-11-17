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Лига клубного биатлона. Общий зачет. Команда Халили и Серохвостова выиграла кубок, команда Латыпова и Резцовой – 2-я

Команда Карима Халили выиграла общий зачет Кубка МЛКБ.

16-17 ноября в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) прошли мужской и женский масс-старты, а также смешанная эстафета. Участие приняли спортсмены из 15 команд.

ЯНГПУР Кубок МЛКБ

Общий командный зачет

После 3 гонок из 3

1. «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко) – 314 очков

2. «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова) – 283

3. «Белорусский нефтяник» (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Динара Смольская) – 231

4. «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) – 189

5. «Опыт и молодость» (Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) – 189

6. Регион 89» (Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Валерия Каюмова, Полина Плюснина) – 150

7. «SKI NATION» (Ярослав Костюков, Евгений Сидоров, Кира Дюжева, Юлия Шеллер) – 126

8. «Белорусские зубры» (Степан Данилов, Максим Воробей, Елена Кулак, Ксения Воробей) – 119

9. «Белорусский клуб биатлона» (Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова) – 113

10. «ЮГРА» (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Мария Власова, Виктория Метеля) – 100

11. «Питер PRO» (Максим Цветков, Василий Томшин, Светлана Миронова, Елизавета Каплина) – 99

12. «Стальные барсы» (Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Любовь Калинина, Анастасия Зенова) – 95

13. «Точка старта» (Михаил Бурундуков, Петр Пащенко, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова) – 87

14. «Воробьи» (Александр Корнев, Иван Колотов, Анастасия Зырянова, Анна Григорьева) – 85

15. «Регион 72» (Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Елизавета Фролова, Анна Грухвина) – 52

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoЭдуард Латыпов
logoКристина Резцова
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
logoВиктория Сливко
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
Ярослав Костюков
logoАнастасия Егорова
logoМаксим Воробей
Ильназ Мухамедзянов
logoИрина Казакевич
Дмитрий Иванов
Елизавета Каплина
Полина Шевнина
logoЕкатерина Мошкова
logoВасилий Томшин
logoКарим Халили
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Антон Смольский
Андрей Вьюхин
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Шевченко
Анна Григорьева
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
Ксения Воробей (Шнейдер)
Вадим Истамгулов
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Иван Колотов
Михаил Бурундуков
logoАделина Сабитова
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Любовь Калинина
Алексей Вагин
Александр Корнев
Александр Бектуганов
Анастасия Зенова
Евгений Сидоров
Полина Плюснина
Илья Авсеенко
Анастасия Зырянова
Кира Дюжева
Иван Тулатин
Дарья Кудаева
Степан Данилов
Мария Власова
Юлия Шеллер
Международная лига клубного биатлона
Савелий Коновалов
Виктория Метеля
Елизавета Фролова
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