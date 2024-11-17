Лига клубного биатлона. Общий зачет. Команда Халили и Серохвостова выиграла кубок, команда Латыпова и Резцовой – 2-я
16-17 ноября в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) прошли мужской и женский масс-старты, а также смешанная эстафета. Участие приняли спортсмены из 15 команд.
ЯНГПУР Кубок МЛКБ
Общий командный зачет
После 3 гонок из 3
1. «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко) – 314 очков
2. «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова) – 283
3. «Белорусский нефтяник» (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Динара Смольская) – 231
4. «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) – 189
5. «Опыт и молодость» (Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) – 189
6. Регион 89» (Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Валерия Каюмова, Полина Плюснина) – 150
7. «SKI NATION» (Ярослав Костюков, Евгений Сидоров, Кира Дюжева, Юлия Шеллер) – 126
8. «Белорусские зубры» (Степан Данилов, Максим Воробей, Елена Кулак, Ксения Воробей) – 119
9. «Белорусский клуб биатлона» (Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова) – 113
10. «ЮГРА» (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Мария Власова, Виктория Метеля) – 100
11. «Питер PRO» (Максим Цветков, Василий Томшин, Светлана Миронова, Елизавета Каплина) – 99
12. «Стальные барсы» (Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Любовь Калинина, Анастасия Зенова) – 95
13. «Точка старта» (Михаил Бурундуков, Петр Пащенко, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова) – 87
14. «Воробьи» (Александр Корнев, Иван Колотов, Анастасия Зырянова, Анна Григорьева) – 85
15. «Регион 72» (Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Елизавета Фролова, Анна Грухвина) – 52
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