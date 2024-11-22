Эдуард Латыпов: «Пока очень тяжело в плане состояния – нет прыти, мощного рывка. Работаем, продолжаем бороться, впереди все будет лучше»

Эдуард Латыпов оценил свою форму после победы на Кубке Содружества.

Сегодня Латыпов финишировал первым в спринте в Ханты-Мансийске, допустив два промаха. Он на 6 секунд опередил Даниила Серохвостова, который трижды ошибся в стрельбе.

«Не скажу, что я доволен последним кругом, пока очень тяжело в плане состояния. Нет прыти именно, мощного рывка. Сезон тяжело пока начинается. Немножко получилось на стрельбе.

Серохвостову на последнем круге проиграл около 6 секунд, поэтому не могу быть доволен. Даниил сейчас в хорошей форме. Работаем, продолжаем бороться, впереди все будет лучше. По себе говорю, не знаю, как будет другим», – сказал в эфире «Матч ТВ» трехкратный олимпийский призер Латыпов.