Латыпов, Логинов, Серохвостов, Шевченко, Казакевич, Дербушева выступят на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Известен состав сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдет 22-24 ноября. Спортсмены выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Кубок Содружества

2-й этап

Ханты-Мансийск

Состав сборной России

Мужчины : Кирилл Бажин , Никита Блинов, Олег Домичек , Евгений Емерхонов , Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев , Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили.

Женщины: Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

«Выбор определялся на основании критериев отбора спортсменов в спортивные сборные команды РФ по биатлону для участия в международных соревнованиях по биатлону в сезоне 2024-2025 гг., утвержденных решением Исполкома СБР от 4 октября 2024 года», – говорится в телеграм-канале СБР.