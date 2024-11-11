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Латыпов, Логинов, Серохвостов, Шевченко, Казакевич, Дербушева выступят на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Известен состав сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдет 22-24 ноября. Спортсмены выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Кубок Содружества 

2-й этап

Ханты-Мансийск

Состав сборной России

МужчиныКирилл Бажин, Никита Блинов, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили.

Женщины: Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

«Выбор определялся на основании критериев отбора спортсменов в спортивные сборные команды РФ по биатлону для участия в международных соревнованиях по биатлону в сезоне 2024-2025 гг., утвержденных решением Исполкома СБР от 4 октября 2024 года», – говорится в телеграм-канале СБР. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Союз биатлонистов России
logoсборная России
logoсборная России жен
Дмитрий Блинов
logoАлександр Логинов
logoЭдуард Латыпов
logoПетр Пащенко
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнастасия Егорова
Ильназ Мухамедзянов
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
Полина Шевнина
logoВасилий Томшин
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Шевченко
logoАнастасия Халили (Гореева)
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Иван Колотов
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Александр Корнев
Евгений Сидоров
Олег Домичек
Денис Иродов
Анастасия Гришина
Анастасия Зырянова
Кира Дюжева
logoКубок Содружества
Юлия Шеллер
Леонид Кульгускин
Виктория Метеля
Елизавета Фролова
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