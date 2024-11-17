Александр Поварницын: «У нас сегодня была консистенция «ачивок». Моя – никогда не сдаваться, бороться до конца. Я собрал на себе все козни»

Александр Поварницын считает, что «собрал все козни» в смешанной эстафете.

17 ноября Поварницын выиграл смешанную эстафету ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), выступив за «Лыжный клуб Наседкина» вместес с Эдуардом Латыповым, Полиной Шевниной и Кристиной Резцовой.

Поварницын допустил в гонке четыре промаха, но обошелся без штрафных кругов.

«У нас сегодня была консистенция «ачивок». Моя – никогда не сдаваться, всегда бороться до конца. Я собрал на себе все козни, которые можно было собрать. Был уверен, что у девчонок все пойдет как по маслу», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».