Александр Поварницын: «У нас сегодня была консистенция «ачивок». Моя – никогда не сдаваться, бороться до конца. Я собрал на себе все козни»
Александр Поварницын считает, что «собрал все козни» в смешанной эстафете.
17 ноября Поварницын выиграл смешанную эстафету ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), выступив за «Лыжный клуб Наседкина» вместес с Эдуардом Латыповым, Полиной Шевниной и Кристиной Резцовой.
Поварницын допустил в гонке четыре промаха, но обошелся без штрафных кругов.
«У нас сегодня была консистенция «ачивок». Моя – никогда не сдаваться, всегда бороться до конца. Я собрал на себе все козни, которые можно было собрать. Был уверен, что у девчонок все пойдет как по маслу», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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