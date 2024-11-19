Латыпов о нейтральном статусе: «Это уже будет решать федерация, думаю, спортсмены будут поддерживать ее решение»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об отношении к нейтральному статусу.

«Сейчас особо никаких предпосылок нет, поэтому настраиваемся на то, чтобы бегать в России.

Мысли об Олимпиаде? Естественно, мы держим это на заметке и готовимся, стараемся держать ту форму, которая была прежде. Если что-то поменяется, будем стараться быть готовыми.

Сейчас трудно говорить, какие варианты [участия в Олимпиаде] есть, но мы в любом случае будем рады вернуться. Надеюсь, что в полном составе.

Если в нейтральном статусе? Это уже будет решать федерация, думаю, спортсмены будут поддерживать ее решение», – сказал Латыпов.