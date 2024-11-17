Анастасия Халили: «У нас с Каримом была очень хорошая свадьба, в неклассическом стиле. Как будто театральная постановка»
Анастасия Халили рассказала о «неклассической» свадьбе с Каримом Халили.
Биатлонисты поженились в августе этого года.
«Была очень хорошая свадьба, в неклассическом стиле. Я даже сама не знала, что можно так отметить свадьбу. Это была будто театральная постановка. У нас дети выступали с танцем, который характеризовал нас с Каримом, нашу встречу. У нас тоже был постановочный очень красивый танец.
Нашу свадьбу очень бурно обсуждали и до сих пор обсуждают. Считают нашу свадьбу свадьбой года среди биатлонистов. Все, кто у нас были, говорят, что на таких свадьбах еще не были», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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