Анастасия Халили: «У нас с Каримом была очень хорошая свадьба, в неклассическом стиле. Как будто театральная постановка»

Анастасия Халили рассказала о «неклассической» свадьбе с Каримом Халили.

Биатлонисты поженились в августе этого года.

«Была очень хорошая свадьба, в неклассическом стиле. Я даже сама не знала, что можно так отметить свадьбу. Это была будто театральная постановка. У нас дети выступали с танцем, который характеризовал нас с Каримом , нашу встречу. У нас тоже был постановочный очень красивый танец.

Нашу свадьбу очень бурно обсуждали и до сих пор обсуждают. Считают нашу свадьбу свадьбой года среди биатлонистов. Все, кто у нас были, говорят, что на таких свадьбах еще не были», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».