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Виктория Сливко: «Халили и Серохвостов показали шикарнейшую гонку. У нашей команды четыре медали, нам достаточно»

Виктория Сливко рассказала, что волновалась перед первой гонкой в сезоне.

Сливко одержала победу в масс-старте Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске. 

«Когда собиралась на гонку, было волнительно, потому что первый старт, еще не знаешь, что брать, как быть. Когда ребята пробежали, у меня волнение спало.

Тем более моя команда – Карим и Даня – показали шикарнейшую гонку, сценарий удался. Думаю, они не сильно расстроятся, мы с Настей (Халили) все равно их порадовали. У нашей команды четыре медали, нам достаточно», – сказала биатлонистка. 

Сливко, Анастасия Халили, Карим Халили и Даниил Серохвостов представляют команду «Биатлонный клуб Профински». 

Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoсборная России жен
logoВиктория Сливко
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Халили (Гореева)
Международная лига клубного биатлона
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