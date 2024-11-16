Виктория Сливко: «Халили и Серохвостов показали шикарнейшую гонку. У нашей команды четыре медали, нам достаточно»

Виктория Сливко рассказала, что волновалась перед первой гонкой в сезоне.

Сливко одержала победу в масс-старте Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске.

«Когда собиралась на гонку, было волнительно, потому что первый старт, еще не знаешь, что брать, как быть. Когда ребята пробежали, у меня волнение спало.

Тем более моя команда – Карим и Даня – показали шикарнейшую гонку, сценарий удался. Думаю, они не сильно расстроятся, мы с Настей (Халили) все равно их порадовали. У нашей команды четыре медали, нам достаточно», – сказала биатлонистка.

Сливко, Анастасия Халили , Карим Халили и Даниил Серохвостов представляют команду «Биатлонный клуб Профински».

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