Кристина Резцова: «Довольна тем, как начался сезон. В гонке немного не справилась психологически, первая стрельба была идеальной»

Кристина Резцова рассказала, что довольна самочувствием в начале сезона.

Биатлонистка заняла 7-е место в масс-старте Кубка МЛКБ в Ханты-Мансийске.

«Я довольна тем, что сезон начался. Очень волнительно было перед гонкой. Как обычно, в начале сезона не знаешь свои силы. Мы разговаривали с супругом о том, что мне страшно, что я не знаю темпа девочек и вообще, смогу ли бороться. Я отдельно готовилась перед сезоном.

Что касается гонки, больше всего недовольна второй стрельбой по той причине, что по моим ощущениям я перестраховывалась. Сказали, что первая стрельба была вообще идеальной, никаких выбросов.

Немного не справилась психологически. В целом состоянием и самочувствием довольна. Начало положено, дальше только больше», – сказала двукратный призер Олимпийских игр.