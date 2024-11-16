Анастасия Шевченко: «У меня были многочисленные проблемы со здоровьем, пришлось влезть в долги, у меня кредит, поэтому 500 тысяч потрачу на него»
Анастасия Шевченко рассказала о расстройстве после второго места на Кубке МЛКБ.
Шевченко заняла второе место в масс-старте, победила Виктория Сливко.
«Честно – трасса тяжелая. Могу сказать, что проиграла тактически, потому что хотела обогнать Вику со спуска, но она вовремя поработала ногами. А там, когда выходишь из пелотона, свежий снег, там лыжи не едут, так что мне пришлось доезжать за ней. Я немножко расстроена, но знаю, что завтра эстафета, где мы можем взять свое.
У меня были многочисленные проблемы со здоровьем, пришлось влезть в долги, у меня кредит, поэтому 500 тысяч я потрачу на него», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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