Анастасия Шевченко: «У меня были многочисленные проблемы со здоровьем, пришлось влезть в долги, у меня кредит, поэтому 500 тысяч потрачу на него»

Анастасия Шевченко рассказала о расстройстве после второго места на Кубке МЛКБ.

Шевченко заняла второе место в масс-старте, победила Виктория Сливко.

«Честно – трасса тяжелая. Могу сказать, что проиграла тактически, потому что хотела обогнать Вику со спуска, но она вовремя поработала ногами. А там, когда выходишь из пелотона, свежий снег, там лыжи не едут, так что мне пришлось доезжать за ней. Я немножко расстроена, но знаю, что завтра эстафета, где мы можем взять свое.

У меня были многочисленные проблемы со здоровьем, пришлось влезть в долги, у меня кредит, поэтому 500 тысяч я потрачу на него», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».