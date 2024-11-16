Сливко о призовых на Кубке МЛКБ: «У меня есть долги, которые нужно закрывать. Хватит ли для этого миллиона? Нет, нужно еще парочку таких турниров выиграть»

Биатлонистка Сливко пообещала вложиться в Логинова после победы на Кубке МЛКБ.

Виктория Сливко победила в масс-старте, Анастасия Шевченко стала второй, Анастасия Халили заняла третье место.

«Я уже понимала, в каком состоянии Настя на предпоследнем круге, потому что мы работали вместе. Лыжи у нее работали лучше. Уходя за ней я понимала, что нужно где-то убегать в подъем или в равнину, потому что со спуска она достанет в любом случае. Ну и делала ноги как могла. Но осадочек остался после эстафеты на летнем чемпионате – я не могла упасть в грязь лицом и проиграть на финише. Приехала – ноги вообще отказали.

На что потрачу миллион? Я вчера Логинову обещала в него вложиться, ха-ха. Это долгосрочная инвестиция! Но это все шутки. У меня есть долги, которые нужно закрывать. Хватит ли для этого миллиона? Нет, не хватит, нужно еще парочку таких турниров выиграть», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».