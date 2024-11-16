Антон Смольский: «Знал, что Халили и Серохвостов будут играть в кошки‑мышки на финише, поэтому сразу бросился в погоню в надежде, что смогу побороться»

Антон Смольский расстроен, что не смог бороться за победу на Кубке МЛКБ.

Белорусский биатлонист занял третье место в масс-старте. Победил Карим Халили , вторым стал Даниил Серохвостов .

– В прошлом сезоне вы выиграли золото и серебро на Кубке МЛКБ, сегодня у вас бронза. Есть удовлетворение от гонки?

– Рад, что у меня теперь полный комплект медалей Международной лиги клубного биатлона, но расстроен тем, что не смог навязать борьбу на финишной прямой Кариму и Даниилу.

– А было желание, пока они в «камень‑ножницы‑бумагу» играли, выскочить и опередить их?

– Я знал, что они будут играть в кошки‑мышки друг с другом на финише, поэтому сразу бросился в погоню в надежде, что смогу немного нагнать и побороться.

– У вас сегодня стрельба лежа не задалась. Неожиданный результат на огневых рубежах?

– Да, я не думал, что стрельба лежа будет столь провальна. Но все же очень интересно, что первый старт сезона и именно с такой контактной динамичной гонки. Я не справился с лежкой, потому что просто не был готов к таким скоростям и к такой быстрой стрельбе.

– Как вам формат – 12,5 км дистанция и 100 м штрафной круг?

– Динамичная очень гонка. Для первого старта это здорово и азартно, у каждого, думаю, сегодня присутствовало волнение просто из‑за того, что это старт сезона. Сегодня было объективно видно, что и лыжи у всех катят примерно одинаково. Как‑то на душе было спокойно, что все в равных условиях, – сказал Смольский .