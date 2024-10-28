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Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова выступят за клуб Наседкина, Халили, Серохвостов, Сливко – за «Профински», Казакевич и Дербушева – за «Золотых рысей»

Названы предварительные составы команд в Международной лиге клубного биатлона.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй Кубок МЛКБ, где спортсмены выступят в масс-стартах и смешанной эстафете. На данный момент объявлено четыре состава участников.

«Лыжный клуб Наседкина»: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Полина Шевнина.

«Профински»: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко.

«Золотые Рыси»: Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева.

«Белорусский нефтяник»: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Анна Сола.

Новость будет обновляться. Позже станут известны составы команд «Точка старта», «Опыт и Молодость», «Воробьи», «Стальные барсы», «Белорусские зубры», «Белорусский клуб биатлона», «Питер PRO», «SKI NATION», «Регион 89», «Регион 72», «ЮГРА».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал МЛКБ
logoсборная России
logoсборная России жен
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoЭдуард Латыпов
logoКристина Резцова
logoАлександр Поварницын
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
logoИрина Казакевич
Полина Шевнина
logoКарим Халили
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoДмитрий Лазовский
Кирилл Бажин
Международная лига клубного биатлона
Савелий Коновалов
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