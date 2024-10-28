Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова выступят за клуб Наседкина, Халили, Серохвостов, Сливко – за «Профински», Казакевич и Дербушева – за «Золотых рысей»
16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй Кубок МЛКБ, где спортсмены выступят в масс-стартах и смешанной эстафете. На данный момент объявлено четыре состава участников.
«Лыжный клуб Наседкина»: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Полина Шевнина.
«Профински»: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко.
«Золотые Рыси»: Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева.
«Белорусский нефтяник»: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Анна Сола.
Новость будет обновляться. Позже станут известны составы команд «Точка старта», «Опыт и Молодость», «Воробьи», «Стальные барсы», «Белорусские зубры», «Белорусский клуб биатлона», «Питер PRO», «SKI NATION», «Регион 89», «Регион 72», «ЮГРА».
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