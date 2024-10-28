  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Сливко о Кубке МЛКБ: «Команды будут собраны не по регионам, а по интересам. Карим Халили позвал меня, возможно, с подачи Насти»
0

Сливко о Кубке МЛКБ: «Команды будут собраны не по регионам, а по интересам. Карим Халили позвал меня, возможно, с подачи Насти»

Виктория Сливко объяснила, как попала в биатлонную команду Карима Халили.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Сливко представит команду «Профински», за которую также выступят Даниил Серохвостов, Карим и Анастасия Халили.

– Виктория, вы продолжаете тренироваться в сборной России под руководством Михаила Шашилова. До этого же много лет работали индивидуально. Что сейчас изменилось для вас в плане подготовки?

– Я скажу, что для меня особо ничего не поменялось. Единственное, да, я тренируюсь в команде. И рядом всегда Андрей Викторович Падин, который контролирует меня. Именно он в большей степени работает со мной, помогает. Занимаюсь рядом с девочками. У нас сильнейшая команда, и с хорошими спортсменками всегда тренироваться интереснее. Но я и абсолютно одна работала, никаких проблем не было.

– Впереди первый турнир сезона – Кубок МЛКБ. Уже хочется стартовать?

– Конечно, я жду. Это интересные соревнования, и формат необычный. Впервые у нас пройдут эстафеты. И команды будут собраны не по регионам, а по интересам, скажем так. Поэтому, думаю, что будет захватывающе. Набираются сильные клубы: что у нас, что у белорусов.

– Какие интересы объединили вас с Анастасией и Каримом Халили, а также с Даниилом Серохвостовым?

– На самом деле, никто не ожидал, что именно я окажусь в этой четверке. Но, когда Карим выкладывал пост в свой телеграм-канал и спрашивал, кто же станет еще одним участником их команды, многие ответили – Сливко. Не знаю почему. Но люди так подумали, и у меня в голове промелькнуло: «Правильно думаете», ха-ха.

А какие у нас интересы?.. Я хорошо общаюсь с Настей с прошлого сезона, Карим и Даня – друзья, Настя и Карим – муж и жена. Это я такой четвертый лишний, ха-ха. Но мне очень симпатизируют все ребята, и я рада оказаться в их команде. Карим позвал меня, возможно, с подачи Насти. За нее я вообще всегда рада, когда она занимает призовые места. Мы поддерживаем друг друга.

– Чего ждете от нового сезона в плане соперничества? Динара Смольская, например, очевидно настроена возвращаться в топ российско-белорусского биатлона. Рассчитываете на особенно захватывающую борьбу?

– Думаю, что интрига будет. Еще одна сильная биатлониста возвращается в бой, и призовых мест у остальных будет поменьше, – ответила Сливко, чьи слова приводит «Сибинформбюро».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Тюменская арена»
logoсборная России
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
сборная Беларуси
logoАндрей Падин
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoВиктория Сливко
logoМихаил Шашилов
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Халили (Гореева)
Международная лига клубного биатлона
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова выступят за клуб Наседкина, Халили, Серохвостов, Сливко – за «Профински», Казакевич и Дербушева – за «Золотых рысей»
2сегодня, 09:53
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
40сегодня, 07:20
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
26сегодня, 07:02
Эдуард Латыпов: «Если нас в любой момент допустят до международных соревнований, то мы будем готовы»
10вчера, 07:54
Жюстин Брезаз-Буше: «Моя мечта – выиграть Большой хрустальный глобус, это Святой Грааль биатлона. Я нацелена уже на эту зиму»
1726 октября, 10:49
Виктория Сливко: «Учебу закончила, теперь предоставлена только спорту, буду тренироваться, восстанавливаться и думать только о результатах»
1326 октября, 10:33
Симон о суевериях: «Многие биатлонисты боятся снимать манжеты после поправок в стрельбе. Если мне нужно зайти в туалет перед гонкой, я без проблем сниму и костюм, и манжету, у меня нет ритуалов»
325 октября, 13:09
«Нам надо набраться терпения». Черезов призвал равняться на Норвегию при подготовке биатлонистов
825 октября, 07:27
Логинов о восстановлении после травмы: «Надеюсь, что в полном объеме приступлю к нагрузке через две-три недели»
525 октября, 05:37
Дмитрий Васильев: «Фуркад стал относительно лояльным к России последние пару лет. А до этого чего только не было, вел себя не по-джентльменски»
424 октября, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
5сегодня, 07:10
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото