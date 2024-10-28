Сливко о Кубке МЛКБ: «Команды будут собраны не по регионам, а по интересам. Карим Халили позвал меня, возможно, с подачи Насти»

Виктория Сливко объяснила, как попала в биатлонную команду Карима Халили.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет второй Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Сливко представит команду «Профински», за которую также выступят Даниил Серохвостов, Карим и Анастасия Халили.

– Виктория, вы продолжаете тренироваться в сборной России под руководством Михаила Шашилова. До этого же много лет работали индивидуально. Что сейчас изменилось для вас в плане подготовки?

– Я скажу, что для меня особо ничего не поменялось. Единственное, да, я тренируюсь в команде. И рядом всегда Андрей Викторович Падин, который контролирует меня. Именно он в большей степени работает со мной, помогает. Занимаюсь рядом с девочками. У нас сильнейшая команда, и с хорошими спортсменками всегда тренироваться интереснее. Но я и абсолютно одна работала, никаких проблем не было.

– Впереди первый турнир сезона – Кубок МЛКБ. Уже хочется стартовать?

– Конечно, я жду. Это интересные соревнования, и формат необычный. Впервые у нас пройдут эстафеты. И команды будут собраны не по регионам, а по интересам, скажем так. Поэтому, думаю, что будет захватывающе. Набираются сильные клубы: что у нас, что у белорусов.

– Какие интересы объединили вас с Анастасией и Каримом Халили, а также с Даниилом Серохвостовым?

– На самом деле, никто не ожидал, что именно я окажусь в этой четверке. Но, когда Карим выкладывал пост в свой телеграм-канал и спрашивал, кто же станет еще одним участником их команды, многие ответили – Сливко. Не знаю почему. Но люди так подумали, и у меня в голове промелькнуло: «Правильно думаете», ха-ха.

А какие у нас интересы?.. Я хорошо общаюсь с Настей с прошлого сезона, Карим и Даня – друзья, Настя и Карим – муж и жена. Это я такой четвертый лишний, ха-ха. Но мне очень симпатизируют все ребята, и я рада оказаться в их команде. Карим позвал меня, возможно, с подачи Насти. За нее я вообще всегда рада, когда она занимает призовые места. Мы поддерживаем друг друга.

– Чего ждете от нового сезона в плане соперничества? Динара Смольская, например, очевидно настроена возвращаться в топ российско-белорусского биатлона. Рассчитываете на особенно захватывающую борьбу?

– Думаю, что интрига будет. Еще одна сильная биатлониста возвращается в бой, и призовых мест у остальных будет поменьше, – ответила Сливко , чьи слова приводит «Сибинформбюро».