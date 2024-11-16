Халили о финише против Серохвостова: «Решили, что весь выигрыш делим пополам. И никаких обид ни на кого нет»

Халили и Серохвостов объяснили, почему не боролись на финише на Кубке МЛКБ.

Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Биатлонисты разыграли победу через камень-ножницы-бумагу: Халили финишировал первым, Серохвостов – вторым. Спортсмены прокомментировали ситуацию в эфире «Матч ТВ».

Халили : Еще несколько дней назад разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на финише, то доедем и скинемся камень-ножницы-бумага. Мы выходим на последний круг, Даниил подъезжает и спрашивает: ну что, делаем как договаривались? Мы крикнули, чтобы нам вынесли флаг, все было заготовлено. Ну мы скинулись на финише, Даниил быстро проиграл.

Но так однозначно бы сегодня Даниил выиграл, он хорошо себя чувствует. По крайней мере он мог бы убежать на последнем круге. А если бы вместе доехали на финише, то там как бы уже получилось.

Даня промазал на последнем два раза, по одному лишнему промаху у нас было. Пришлось потом дорабатывать обоим.

Сегодня гораздо приятнее, потому что мы разделили эту победу с другом, поэтому я очень рад.

Серохвостов : Это, наверное, самое обидный мой проигрыш, но что поделать. Мы договорились, поспорили, но я уступил.

Халили : Мы все равно решили, что если так делаем, то весь выигрыш делим пополам. И никаких обид ни на кого нет.