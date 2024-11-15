Халили об отсутствии спарринга: «Большую часть тренировок получается выполнять в своей интенсивности и не заводиться»
Биатлонист Карим Халили оценил свою готовность к сезону.
«Тяжело объяснить состояние в начале сезона. Волнение перед стартом все равно присутствует, потому что в точности какой будет сезон и какое будет состояние, никто не готов сказать до его начала. В целом все хорошо, все в рабочем режиме. Скоро увидим, кто на что готов.
Травма в межсезонье? Все хорошо, выполняю всю нагрузку и не скажу, что в чем-то себя ограничиваю.
Влияет ли отсутствие спарринга? В Сочи я делал пару тренировок с группой Егора Сорина. Также туда приезжал Даниил Серохвостов, проводил там свое межсборье – с ним тоже какие-то тренировки выполняли.
Поэтому не скажу, что мне это мешает. Наоборот, большую часть тренировок получается выполнять в своей интенсивности и не заводиться», – сказал Халили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ютуб-канал СБР
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