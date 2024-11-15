Дмитрий Губерниев: «Ютуб – это не политика, а мультики, кино и развлекательный контент. Я бы его не блокировал»
Дмитрий Губерниев выступил против блокировки ютуба.
Ранее режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров попросил президента РФ Владимира Путина решить ситуацию с замедлением работы ютуба в России.
«У меня нет ощущения, что YouTube начал лучше работать – он работает по-разному. Но очень здорово, что Карен Георгиевич Шахназаров поднял этот вопрос. YouTube – это не политика, а мультики, кино и развлекательный контент, который всем необходим.
У меня на Wi-Fi он как не работал, так и не работает, а на мобильном интернете – работает с перебоями. Никто не замечает, что стало лучше. Мне кажется, это пустили пулю.
Что будет дальше – конспирология. Все может быть и так, и сяк. Я бы YouTube не блокировал, но к счастью или к сожалению, я этим не занимаюсь», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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