Дмитрий Губерниев: «Ютуб – это не политика, а мультики, кино и развлекательный контент. Я бы его не блокировал»

Дмитрий Губерниев выступил против блокировки ютуба.

Ранее режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров попросил президента РФ Владимира Путина решить ситуацию с замедлением работы ютуба в России.

«У меня нет ощущения, что YouTube начал лучше работать – он работает по-разному. Но очень здорово, что Карен Георгиевич Шахназаров поднял этот вопрос. YouTube – это не политика, а мультики, кино и развлекательный контент, который всем необходим.

У меня на Wi-Fi он как не работал, так и не работает, а на мобильном интернете – работает с перебоями. Никто не замечает, что стало лучше. Мне кажется, это пустили пулю.

Что будет дальше – конспирология. Все может быть и так, и сяк. Я бы YouTube не блокировал, но к счастью или к сожалению, я этим не занимаюсь», – сказал Губерниев .