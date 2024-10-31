«После того, как наших пловцов «кинули» с Олимпиадой, объясняя черт‑те что, богатый человек поможет федерации». Губерниев о назначении Мазепина

Дмитрий Губерниев поддержал Дмитрия Мазепина во главе федерации водных видов.

Бывший владелец и гендиректор «Уралхима» Мазепин был избран президентом Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Эта организация объединяет плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло.

«Смотрю на избрание Мазепина положительно. После того, как наших пловцов «кинули» с Олимпиадой, объясняя черт‑те что, богатый человек, связанный со спортом, поможет федерации. Главная задача – вернуться на международный уровень, а плавание – фундаментальный олимпийский вид спорта. Могу только пожелать удачи Мазепину.

Рассчитываю ли, что он вернет наших пловцов на международную арену? Мазепин не избрался на пост президента США, поэтому давайте не будем много на него навешивать. Он будет делать попытки, стучаться во все двери, но возвращать нас будет не Мазепин», – сказал комментатор Губерниев .

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…